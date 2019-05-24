На Луганщине рассказали о проектах социального жилья для ВПЛ. Новости

На Луганщине в рамках проекта по строительству социального жилья для переселенцев смогут обеспечить квартирами около 60 ВПЛ. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Олег Овчинников.
«Мы делали примерные расчеты и думаем, что если правильным образом будет проведена реконструкция объекта, который победил у нас в конкурсе, то мы сможем удовлетворить потребности в жилье примерно 60 человек», – сказал он.
По его словам, сложность в распределении социального жилья для переселенцев в том, что законодательно этот механизм был прописан для категории переселенцев только с января 2018 года в специальном постановлении правительства.
«До января 2018 года ВПЛ не было в перечне тех лиц, которые могли бы получать социальное жилье. Украинский фонд социальных инвестиций совместно с представителями Совета Европы, которые занимаются вопросом ВПЛ, разработал проект постановления, которым предусмотрено создание отдельного фонда жилья именно для ВПЛ. Определен порядок взятия на учет, прописано, кто может быть взят на учет и каким образом проходит распределение», – отметил Овчинников.
«На сегодняшний день мы пользуемся постановлением, которое регулирует распределение социального жилья, учитывая то, что с января 2018 года ВПЛ включены в категории людей, которые могут получать социальное жилье. Но, конечно, каждая громада, город, село на основе этого постановления принимает свой порядок взятия на учет и выделения жилья. Новое постановление о жилье именно для ВПЛ может быть принято в ближайшее время», – добавил эксперт.
Как сообщалось ранее, 21 мая состоялось подписание меморандумов с громадами Луганщины, которые были выбраны для реализации проектов по строительству жилья для переселенцев. На эти цели Луганская область получит более 22 млн грн в рамках реализации проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI». Реализация соответствующих проектов предполагается в Северодонецке, Новоайдаре и Кременной.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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