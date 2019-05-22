Ситуация в пунктах пропуска утром 22 мая: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 22 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 43,6 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10590 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9485 человек и 1620 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8310 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4505 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10690 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Олег: «8:24. Марьинка в Донецк, около 20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andriy: «5:43. Еленовка в Мариуполь общая между 1 и вторым туалетом. Льготная до 1 туалета»;

Andriy: «6:05. Еленовка общая уже до поворота»;

Andriy: «7:12. "Перлина" в Мариуполь. Стандартно шесть рядов кто мудрее»;

Andriy: «7:20. "Перлина" в Мариуполь. Пеших автобуса 3»;

Andriy: «7:55. Новотроицкое в Донецк 10 льгота и 20 рядовых».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Саня: «В Октябре, в 7:45 – в начале подъема».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.