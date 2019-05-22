Водоснабжение Донетчины снова под угрозой: 23 мая КП «Компания

23 мая 2019 года по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» оператор системы распределения выполнит частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"». Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Оператор системы распределения обеспокоен тем, что несмотря на внимание первых лиц государства и руководства Донецкой области к проблеме КП "Компания "Вода Донбасса" - решение не найдено. Водоснабжающее предприятие будет отключено от электроэнергии за долги перед поставщиком электроэнергии – ГП "Укринтерэнерго". В апреле из-за проблем КП "Компания "Вода Донбасса" без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области. Оператор системы распределения согласно требований законодательства обязан провести отключение должника. Новое отключение ставит под угрозу водоснабжение многих населенных пунктов Донецкой области», – отметили в пресс-службе.

15 мая ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил новую заявку от поставщика «последней надежды» на отключение электроснабжения КП «Компания "Вода Донбасса"» уже 23 мая 2019 года. Согласно Закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителям, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.

1 апреля 2019 года оператор системы распределения уже был вынужден выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителям, у которых закончился срок договора с поставщиком «последней надежды», а договора с новыми поставщиками не были заключены. Одним из таких предприятий было КП «Компания "Вода Донбасса"», снабжающее водой всю Донецкую область. В результате этих действий без водоснабжения остались жители сел Константиновского и Торецкого района Донецкой области.

Для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения КП «Компании "Вода Донбасса"», 3 апреля состоялось совещание во главе с вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко.

«Во время совещания был подписан Протокол, где поручалось НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегиону, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять безотлагательно меры для урегулирования ситуации в недельный срок, о чем неоднократно писали в СМИ. До сегодняшнего дня неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критичной ситуации. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в г. Мариуполь Донецкой области 19 апреля, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул необходимость системного решения вопроса», – отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в мае так и не найдя себе поставщика электроэнергии по нерегулируемому тарифу, коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"» получило лицензию на поставку электроэнергии с 1 мая. Это дало компании право самостоятельно поставлять себе электроэнергию напрямую от государственного предприятия «Энергорынок». Поставка прекратилась через 6 дней, из-за нарушений условий оплаты (компания не смогла оплатить электроэнергию за дальнейшие периоды) 7 мая ГП «Энергорынок» направило уведомление о прекращении поставки.

7 мая КП «Компания "Вода Донбасса"» вновь стала клиентом поставщика последней надежды ГП «Укринтерэнерго», который прислал уведомление оператору системы распределения на отключение за долги. Сумма задолженности в уведомлении не уточняется. Из сообщений в СМИ также известно, что за 2019 год КП «Компания "Вода Донбасса"» накопила долг за поставку электроэнергии – 260 млн грн.

«Учитывая социальную значимость КП «Компания "Вода Донбасса"» для Донецкой области, энергокомпания призывает Правительство, а именно ответственных за решение вопроса - Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкую областную государственную администрацию и руководство "Компания "Вода Донбасса" принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения», – отметили в пресс-службе.