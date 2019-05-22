Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти угнанный в Италии мотоцикл. Новости

Через контрольно-пропускной пункт въезда / выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) во вторник, 21 мая, пытались провезти угнанный в Италии мотоцикл. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Новотроицкое" пограничные наряды Донецкого отряда с помощью специального программного обеспечения пресекли попытку перемещения через линию разграничения мотоцикла "Хонда" украинской регистрации, который находится в международном розыске и был похищен в Италии», – говорится в сообщении.

«Водитель и транспортное средство переданы работникам Национальной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий», – добавили в Госпогранслужбе.