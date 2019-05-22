Сводка из зоны ООС за 21 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи поселка Шумы (Торецк) из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Обстреляны горловские поселки Доломитное, Озеряновка, шахты им. Гагарина, а также села Саханка и Украинское. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».