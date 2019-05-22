Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход «горняков»: Все об игре «Шахтер» – «Динамо». Новости

Сегодня, 22 мая, в Харькове состоится последнее в этом сезоне украинское классико «Шахтер» – «Динамо», на которое «горняки» впервые выйдут в статусе самого титулованного клуба Украины. И хотя чемпионская интрига в УПЛ уже умерла, но встречи двух сильнейших наших клубов априори не могут быть пресными. И сегодня, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, у соперников будут свои «бубновые интересы». Киевляне наверняка захотят хоть как-то подсластить воспоминания о проигранной войне победой в локальном бою. Испортить праздник своему главному сопернику – всегда приятно. Но и «Шахтер» не откажется завершить сезон полным триумфом, отмечает «Сегодня».

«Мотивация на матчи с "Динамо" идет изнутри. Это классико, особая игра для каждого из нас. Тем более мы впервые сыграем перед своими болельщиками в статусе чемпиона. Поэтому постараемся выйти на этот поединок очень сконцентрированными, и, конечно, надеемся победить», – сказал на вчерашней открытой тренировке капитан «горняков» Тайсон.

«Учитывая, что результат на нас не будет давить, думаю, мы покажем более открытый футбол. Но все равно хотим сыграть сзади на ноль и добиться результата. А как сложится – посмотрим. Лучший ли "Шахтер" клуб Украины? Нельзя так сказать, но за команду говорят ее достижения. Последние 10-15 лет "Шахтер" – номер один в Украине», – добавил Андрей Пятов.

Накануне журналистов очень интересовал вопрос, ожидают ли «горняки» от динамовцев чемпионский коридор. Но по ответам стало ясно, что «оранжево-черные» на этом вообще не зацикливаются. Дескать, сделают – хорошо, не сделают – это их право. Кстати, для «Динамо» это может быть последний матч с «горняками» под управлением Александра Хацкевича: контракт белорусского специалиста истекает 31 мая, и никаких сигналов о его возможной пролонгации пока не слышно.

Что до вчерашней тренировки «Шахтера», то она, как показалось со стороны, проходила в несколько свободном режиме, даже с элементами экспромта. Например, пока все три вратаря дончан стали в большой квадрат, другая группа игроков отрабатывала дальние удары по воротам, место в которых занял Манор Соломон. Правда, большинство мячей невысокий израильтянин лишь провожал взглядом, а от некоторых просто уворачивался. Но на пару ударов вингер все же среагировал и перевел их над перекладиной. В тренировке не участвовал Исмаили, получивший повреждение в поединке с «Зарей», в сегодняшнем матче бразилец не выйдет. «Это тот игрок, который отыграл почти все матчи нынешнего сезона и сейчас заслужил небольшой отдых. Поверьте, проводить все матчи на таком высоком уровне, как Исма, очень непросто», – сказал по этому поводу Тайсон.

Отметим, что в честь очередного чемпионства «оранжево-черных» сегодняшний матч начнется не в 19:30, как планировалось, а в 19:36 – такое оригинальное напоминание о скором дне рождения «горняков», которым принято считать 24 мая 1936 года.

Напомним, что сразу после матча «Шахтер» – «Динамо» на поле «Металлиста» пройдет церемония награждения «горняков» золотыми медалями чемпионов Украины.