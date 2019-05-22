В Донецкой области в реальном времени будут отслеживать загрязнение рек. Новости

В Донецкой области до конца этого года будут работать 8 гидрологических постов на всех реках. Два из них на данный момент установлены на Северском Донце, еще 6 обустроят на реках Кальчик, Кальмиус, Казенный Торец, Кривой Торец, Бахмутка и Соленая.

Как сообщил директор Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус, такие посты отслеживают в реальном времени состояние загрязнения рек.

По его словам, около 24 млн грн на приобретение гидрологических постов, их установку и обслуживание выделил экологический фонд Донецкой областной администрации. «Те два поста по Северскому Донцу, они уже в эксплуатации почти год. Что касается следующих постов, которые будем вводить, надеемся, что введем их в эксплуатацию до конца года», – сказал он.

«Нужно будет время для их адаптации, потом эта информация будет публиковаться на сайте департамента, областной администрации и Министерства [экологии]. Это будет полный доступ для общественности», – добавил Натрус.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»