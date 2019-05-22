Миссия МВФ в Украине сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества, – СМИ. Новости

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, МВФ меняет график работы миссии в Киеве. «Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина – роспуск парламента», – сказал он.

Также источник добавил, что не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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