НВФ захватили группу украинских военных . Новости

Сегодня, 22 мая, 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию», – сообщают в штабе и добавляют, что на неподконтрольной территории военные были задержаны участниками НВФ.

«Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия. Более подробные сообщения о происшествии будут оперативно опубликованы с поступлением новой информации», – отмечают в штабе.