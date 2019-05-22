У Зеленского ищут «договороспособных» переговорщиков по Донбассу. Новости

Представлять украинскую сторону на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе должны люди, умеющие договариваться с Россией. Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Главное задание – найти те личности, которые смогут быть и с нашей, с украинской, и с российской стороны – есть такое слово "договороспособные". Мы считаем, что нормальные люди, для которых цель – достижение мира и окончание войны – это одинаково хорошая цель для обеих сторон», – сказал он.

«Нужно найти такие персоналии, и мы ожидаем каких-то сигналов со стороны России – какие личности, чтоб это не был только наш выбор, чтоб это была обоюдная группа, которая бы контактировала, сотрудничала и понимала друг друга. Мы обращаем наше внимание на какие-то уважаемые персоны в истории независимой Украины, которые имеют отношение к России, которые уважаемы там», – заявил Богдан.

Как сообщалось ранее, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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