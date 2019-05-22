Эксперты продолжают встречи с властями: В МВФ опровергли сообщение о досрочном сворачивании миссии. Новости

В представительстве Международного валютного фонда в Украине опровергли сообщения о досрочном сворачивании миссии, которая начала работу в Киеве 21 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Представительство МВФ информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с властями», – сообщили в представительстве изданию.

При этом информацию о том, что пересмотра программы stand-by не будет из-за роспуска Верховной Рады, в представительстве Фонда не прокомментировали.

Ранее СМИ сообщали, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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