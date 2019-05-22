В Луганске шесть дней искали тело утонувшего школьника. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске утонул 9-летний мальчик. Поиски тела продолжались 6 дней. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

По словам очевидцев, погибший ученик 3-го класса вместе с друзьями ушел играть в футбол. В тот день стояла жаркая погода. Парень решил перейти реку вброд, в какой-то момент потерял равновесие, упал, и больше его никто не видел.

«17 мая на линию 101 из полиции поступило сообщение о том, что в реке Лугань, в районе ул. Мочалова, утонул ребенок. В 19:38 к месту трагедии были направлены сотрудники части специальной пожарной техники, также водолазно-спасательное подразделение министерства. Пожарные обеспечивали освещение при проведении водолазных работ с помощью электрогенератора и осветительной башни. Параллельно опрашивали очевидцев, обследовали берег», – утверждают в «ЛНР».

Поиски продолжались до 24:00. Продолжились поиски и на следующий день. «К месту прибыла специальная техника. Работы осложнялись сильным течением, заторами, к тому же, русло реки было слишком замусорено старыми поваленными деревьями, автомобильными шинами и прочим мусором, скопившимся за несколько лет», – уверяют в «МЧС».

Тело мальчика рано утром на 6-й день, 22 мая, обнаружил мужчина, который выгуливал собаку в районе реки. «В течение получаса на месте работали сотрудники части специальной пожарной техники. Тело мальчика находилось на расстоянии 6 м от берега, на глубине около 4-х м», – сообщают в «республике».

На надувной лодке сотрудники «МЧС» подплыли к утопленнику, с помощью спасательной веревки доставили тело на берег.