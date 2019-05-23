Было невыносимо смотреть: В Горловке показали «рай для бизнеса» (Видео). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) бизнес приходит в упадок. В магазинах мало покупателей, и большинство торговых точек в центре города закрываются после 16:00. Об этом сообщает горловчанин Михаил Светлов.

Как рассказал Михаил, на кадрах – часть пр. Ленина, центральной улицы Горловки. Время съемки – 16:00-18:00. «Дом мебели "XXI век" работает до 16:00, поэтому на видео он закрыт. Такой короткий рабочий день сейчас у большинства торговых точек города. Кроме супермаркетов. Хотя и в это короткое время покупателей (точнее – посетителей!) мебельных салонов можно пересчитать по пальцам одной руки. Комплекс "Городок" выглядит достойно, но не работает… Дети на роликовых коньках и самокатах с удовольствием катаются на большой площадке перед входом, которая добротно выстелена ФЭМ», – отмечает горловчанин.

«Напротив – супермаркет "Аверс". У входа – пожилая женщина, просящая мелочь. Покупателей немного, но они хотя бы есть... Название автобусной остановки "Солнечный" напоминает о некогда большом магазине рядом. Вольно растущие деревья и кустарники постепенно закрывают собой полуразрушенные стены», – добавляет он.

Кроме того, Михаил говорит о некогда элитных застройках в частном секторе, которые подверглись визиту «непрошеных гостей»: видны выбитые окна и двери.

«"Амстор"!.. Ты отмучился... Было невыносимо смотреть на то, во что тебя превратили. Торговый зал, уменьшенный до размера конуры, залежалые товары, растянутые по периметру с интервалом в метр... Два охранника (со взглядом цербера), первый – постоянно "развлекающий" единственного кассира, второй – дышащий в затылок единственному потенциальному покупателю! "Амстор"! Я надеюсь, что ты попал в рай... Около бульвара Димитрова – еще один "памятник" мебельному бизнесу. "Династия". "Вы купите – внуки оценят". Думаю, когда-нибудь все-таки оценят. Дети, внуки. И сделают выводы», – делится наблюдениями мужчина.

В соцсетях люди высказывают свои мнения, соглашаясь с Михаилом:

Таня: «Да уж, точно, бизнес процветает, на Амсторе особенно очень людно, а ведь раньше яблоку негде упасть было, людей, машин… Хороший супермаркет был. Очень печальное зрелище, во что город превратился»;

«Spiritum veritatis»:% «"...мерзость запустения..."(цитата). А ведь это только начало!»;

«Nik Nike»: «Да, контраст... Мира очень хочется»;

«БЛОГ БАЧИНСКОГО»: «Откровенно говоря, и людей нет на улице! А ведь когда-то все процветало! Жиробасы никак себе бабла не наберут, а страдают обычные люди!»;

«Rusik Bery: «А где подевались люди?... Да уж, очень жаль»;

«Banda 77»: «"Это центральная улица Горловки – пр. Ленина"... Зато бензин дешевый, чтоб ездить по этим развалинам и гордиться "процветающей республикой"».

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