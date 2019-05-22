В «ДНР» сожитель до смерти забил женщину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) сожитель до смерти забил 55-летнюю женщину. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Труп женщины с видимыми признаками насильственной смерти обнаружила ее дочь. «Накануне происшествия потерпевшая вместе со своим сожителем распивали спиртные напитки. Во время застолья главе семейства показалось, что супруга спрятала от него бутылку водки. На этой почве между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый стал избивать женщину, хаотично нанося удары руками по телу своей жертвы», – говорится в сообщении.

«Выплеснув свой гнев, мужчина успокоился и предложил жене выпить "мировую". Затем они отправились спать. Утром дебошир ушел из дома похмеляться, а спустя некоторое время дочь обнаружила свою мать мертвой», – заявили в «полиции».

Подозреваемый задержан, за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» за минувшие выходные дни зарегистрировали 15 сообщений о преступлениях, в том числе 4 убийства.

Читайте также: