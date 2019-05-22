В Луганске дотла сгорели автомобиль и гараж. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске во вторник, 21 мая, дотла сгорели автомобиль и гараж, расположенный во дворе жилого дома на ул. Профессиональная. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что пожар произошел в 16:09 в гараже. «Наблюдалось открытое горение автомобиля и кровли гаража. Пламя могло перекинуться на рядом стоящий жилой дом, но спасатели этого не допустили. Пожар был ликвидирован в 16:43. Огонь уничтожил автомобиль "ВАЗ-2106", гараж на пл. 20 кв. м. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

«По словам хозяина, в гараже он проводил сварочные работы. Через время заметил дым и горение машины. Выбрался из помещения, подключил садовые шланги: предпринял самостоятельную попытку тушения пожара. После того, как пламя перекинулось на кровлю гаража, мужчина обратился за помощью в службу спасения», – заявили в «МЧС ЛНР».