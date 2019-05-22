«Шахтер» – «Динамо»: Превью матча. Новости

В 30-м туре Премьер-лиги сегодня, 22 мая, «Шахтер» в Харькове примет «Динамо», сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» выйдет на поле в ранге 12-кратного чемпиона страны. Команда Паулу Фонсеки добилась победы досрочно, за 3 тура до конца, а в целом на прошлой неделе оформила в Запорожье сразу 2 титула.

«В любом случае поединок чемпиона с "Динамо" остается главным зрелищем заключительной части сезона. На ОСК "Металлист" болельщиков ждет масштабная программа, которая стартует уже в 17:30 с Shakhtar Fan Fest (сектора 19–29). А после финального свистка состоится церемония награждения "оранжево-черных" золотыми медалями и концерт с участием звезд эстрады», – отметили в пресс-службе.

Добавим, что Исмаили не сыграет с «Динамо» из-за повреждения, а Тарас Степаненко – из-за перебора желтых карточек.

«Динамо» отстает от «Шахтера» на 11 очков. В 5 последних турах у киевлян 3 ничьи: с «Шахтером», «Александрией» и «Зарей». В прошедшую субботу подопечные Александра Хацкевича на своем поле со счетом 2:1 победили «Мариуполь» (голами отметились Карлос де Пена и Виктор Цыганков). Беспроигрышная серия «бело-синих» в чемпионате насчитывает 13 матчей (у «Шахтера» – 26).

Нападающий Назарий Русин дисквалифицирован и накануне провел 90 минут за молодежный состав.

Команды уже 60 раз встречались в ЧУ: 20 побед «Шахтера», 24 – «Динамо», 16 ничьих. Разница мячей: 69–76. В домашних матчах преимущество за «горняками»: +12=9–8, 38–30.

В ходе предыдущей игры в чемпионате 24 апреля на НСК «Олимпийский» был зафиксирован счет 0:0, хотя в дебюте поединка мог забивать Веллингтон Нем, а в концовке Дентиньо заработал пенальти, который не реализовал Жуниор Мораес.