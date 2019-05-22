Зеленский подал в Верховную Раду первый законопроект. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду первый законопроект № 10317 о внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», документ сегодня, 22 мая, зарегистрирован в парламенте.

Отмечается, что принятие этих изменений в закон связано с краткосрочностью избирательной кампании.

«Принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать вопрос своевременной закупки товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, а также обеспечит однозначное применение норм законов о выборах и устранения их неточностей в части осуществления избирательными комиссиями закупок указанных товаров и услуг», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, предлагается определить, что действие закона «О публичных закупках» не будет распространяться:

на случаи, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса, по изготовлению, упаковке, доставке избирательных бюллетеней;

на услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами;

на опубликование материалов об организации подготовки и проведению выборов, которые подлежат обязательному обнародованию в СМИ в соответствии с законодательством;

на телеграфную связь и телекоммуникационные услуги;

на предоставление эфирного времени для размещения материалов, подлежащих обнародованию в СМИ государственной и коммунальной форм собственности в соответствии с законом, закупаемых избирательными комиссиями во время избирательного процесса;

на товары и услуги, необходимые для выполнения окружными избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса, а также на товары и услуги для подготовки и проведения внеочередных, повторных выборов президента Украины, внеочередных, повторных, промежуточных выборов народных депутатов Украины, внеочередных, повторных, промежуточных местных выборов, а также на услуги по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы «Выборы».

«С целью предотвращения блокировки процедур закупок во время избирательного процесса предлагается определить, что рассмотрение жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями во время избирательного процесса товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, не останавливает проведение процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков, определенных законом Украины "О публичных закупках"», – сказано в пояснительной записке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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