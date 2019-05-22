В «ЛНР» отчим до смерти избил пасынка. Новости

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) отчим избил до смерти пасынка. Об этом сегодня, 22 мая, говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Труп мужчины с телесными повреждениями обнаружили по месту его жительства 15 мая. В «полицию» об этом сообщили медики.

«В период с 23 до 24 часов 14 мая мужчина 1962 года рождения совместно со своим пасынком 1979 года рождения распивали спиртное. На почве ранее сложившихся неприязненных отношений – мужчина был против того, чтобы отчим проживал с его матерью, между ними возник конфликт, который перерос в драку», – заявила представитель «МВД ЛНР».

«От полученных телесных повреждений мужчина 1979 года рождения скончался. Были получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства», – добавила она.

Мужчина задержан, проводятся «дальнейшие следственные действия».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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