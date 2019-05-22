Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы Администрации президента. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины. Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства.

«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 №309 "О назначении Е. Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины"», – говорится в тексте документа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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