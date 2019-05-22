На Донетчине правоохранители разоружили мужчину. Новости

У 39-летнего жителя Волновахи (Донецкая обл.) правоохранители во время обыска изъяли боевую гранату и патроны. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

«Участковому офицеру полиции поступила информация о том, что местный житель, 1980 года рождения, у себя дома хранит взрывоопасные предметы. После проверки, правоохранители провели обыск жилой территории и изъяли у правонарушителя боевую гранату, запал к ней и патроны», – сообщили в полиции.

Боеприпасы мужчина хранил у себя дома. Гранату и запал сотрудники Волновахского отдела полиции обнаружили в гараже под бетонной плитой, а патроны мужчина хранил в доме на холодильнике.

«Как пояснил преступник, взрывоопасные предметы он нашел еще в 2014 году в лесополосе и решил забрать домой для самообороны», – отметили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.