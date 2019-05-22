Полторак прокомментировал пленение украинских военных НВФ «ДНР». Новости

В Министерстве обороны Украины выясняют обстоятельства попадания в плен «ДНР» украинских военных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 мая, в Кабинете министров заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Ситуация, которая произошла сегодня утром – мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно – с утра они выехали в штаб бригады для проведения сверки, во главе со старшиной, а обстоятельства, как это произошло, по приезду в министерство я буду понимать», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в штабе операции Объединенных сил заявили, что 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований.

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