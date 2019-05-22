На Луганщине осужден торговец опием. Новости

Житель Лисичанска (Луганская обл.) осужден за хранение и сбыт опия и кражу. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, мужчина обвинялся в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического средства, совершенное повторно) и ч. 2 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

«Злоумышленник в течение июля-августа 2015 года из корыстных побуждений систематически сбывал наркотическое средство – ацетилированный опий, который незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Кроме того, обвиняемый, имея умысел тайного хищения чужого имущества из корыстных побуждений, повторно, путем свободного доступа похитил товар в помещении магазина», – говорится в сообщении.

«Приговором Лисичанского городского суда мужчину признали виновным в совершении указанных уголовных правонарушений, ему назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы», – добавили в прокуратуре.