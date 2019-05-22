В Бахмуте мужчину завалило кирпичами в заброшенном доме (Фото). Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) сегодня, 22 мая, мужчину завалило кирпичами в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что ЧП произошло утром. «Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что необходима помощь мужчине 1966 года рождения, которого во время разбора заброшенного здания завалило кирпичами», – говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГУ ГСЧС в Донецкой области

«Бойцы ГСЧС с помощью собственных сил разобрали завал из кирпичей и освободили гражданина. После чего перенесли его на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Бахмутскую центральную районную больницу», – сообщили в ГСЧС.

Фото пресс-центра ГУ ГСЧС в Донецкой области