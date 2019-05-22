Нового главу Генерального штаба ВСУ представят личному составу. Новости

Нового главу Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака представят личному составу в четверг, 23 мая, Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 мая, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Генерал Хомчак – опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен, завтра с утра он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам», – сказал он.

«До принятия решения Верховной Рады я буду выполнять свои обязанности», – отметил Полторак.

Как сообщалось ранее, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Ранее он занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, лично руководил операцией по взятию под контроль Иловайска.

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