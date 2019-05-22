Тогда все ахнут: В Луганске показали мост, который рушится (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске рушится мост: проваливаются плиты на пешеходной дороге. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Луганск. Мост по объездной. Остановка Лесоторговый – Достоевского», – отмечает автор поста.

Жители Луганска пишут о том, что мост находится в таком состоянии уже много лет:

Иван: «Да там еще до войны просто плитами накрывали»;

Роман: «Причем задолго до войны. С 2008-го он так и выглядит. И все хуже и хуже»;

Александр: «Сколько помню, этот мост давно уже в таком состоянии, и пешком ходить по пешеходной части небезопасно»;

Татьяна: «О да. Там жуть полная»;

Наташенька: «А если с коляской? Летать?»;

Алена: «Такое впечатление, что его просто растаскивают».

Луганчане пишут о том, что, если не принять меры, возможны ужасные последствия: