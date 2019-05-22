Тогда все ахнут: В Луганске показали мост, который рушится (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске рушится мост: проваливаются плиты на пешеходной дороге. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Луганск. Мост по объездной. Остановка Лесоторговый – Достоевского», – отмечает автор поста.
Жители Луганска пишут о том, что мост находится в таком состоянии уже много лет:
- Иван: «Да там еще до войны просто плитами накрывали»;
- Роман: «Причем задолго до войны. С 2008-го он так и выглядит. И все хуже и хуже»;
- Александр: «Сколько помню, этот мост давно уже в таком состоянии, и пешком ходить по пешеходной части небезопасно»;
- Татьяна: «О да. Там жуть полная»;
- Наташенька: «А если с коляской? Летать?»;
- Алена: «Такое впечатление, что его просто растаскивают».
Луганчане пишут о том, что, если не принять меры, возможны ужасные последствия:
- Артем: «Ждут, пока кто-то на лутугинскую (трассу) провалится»;
- Роман: «О, следующий мост на очереди»;
- Александр: «Скоро как на Пархоменко рухнет (часть моста возле железнодорожного вокзала обвалилась в 2016 году – ред.)»;
- Лина: «Пока не будет как на Пархоменко. Тогда все ахнут».
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