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Тогда все ахнут: В Луганске показали мост, который рушится (Фото). Новости

Тогда все ахнут: В Луганске показали мост, который рушится (Фото)

ДН

22.05.19 14:16dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске рушится мост: проваливаются плиты на пешеходной дороге. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Луганск. Мост по объездной. Остановка Лесоторговый – Достоевского», – отмечает автор поста.

Жители Луганска пишут о том, что мост находится в таком состоянии уже много лет:

  • Иван: «Да там еще до войны просто плитами накрывали»;
  • Роман: «Причем задолго до войны. С 2008-го он так и выглядит. И все хуже и хуже»;
  • Александр: «Сколько помню, этот мост давно уже в таком состоянии, и пешком ходить по пешеходной части небезопасно»;
  • Татьяна: «О да. Там жуть полная»;
  • Наташенька: «А если с коляской? Летать?»;
  • Алена: «Такое впечатление, что его просто растаскивают».

Луганчане пишут о том, что, если не принять меры, возможны ужасные последствия:

  • Артем: «Ждут, пока кто-то на лутугинскую (трассу) провалится»;
  • Роман: «О, следующий мост на очереди»;
  • Александр: «Скоро как на Пархоменко рухнет (часть моста возле железнодорожного вокзала обвалилась в 2016 году – ред.)»;
  • Лина: «Пока не будет как на Пархоменко. Тогда все ахнут».

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