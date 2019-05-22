Прогулка «Шахтера» перед матчем с «Динамо» (Фото). Новости

Сегодня, 22 мая, в центральном поединке 30-го тура УПЛ ФК «Шахтер» в статусе чемпиона Украины примет «Динамо».

По традиции после завтрака «горняки» ненадолго покинули территорию Kharkiv Palace и вышли на прогулку по центру города.

«В Харькове сегодня отличная погода: ясно, +24. Команда в прекрасном настроении готовится к матчу с принципиальным соперником, а также к церемонии награждения золотыми медалями, которая состоится сразу по завершении поединка», – отметили в пресс-службе ФК «Шахтер».

«Шахтер» сыграет в домашней, оранжево-черной форме, «Динамо» – в бело-синей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:36.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»