Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах в парламент. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 10319 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», документ сегодня, 22 мая, зарегистрирован в парламенте.

Документом предлагается установить проходной барьер в парламент на уровне 3% вместо 5% и оставить списки членов политических партий пока закрытыми.

«Внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно», – сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на:

обеспечение избрания полного конституционного состава парламента;

создание предпосылок для обновления политических элит и представительства в парламенте новых партий;

уменьшение влияния подкупа избирателей, злоупотребления административным ресурсом и нарушений избирательного законодательства на результаты народного волеизъявления;

развитие партийной системы и институционализацию политических партий;

усиление политической ответственности партий за свою деятельность в парламенте;

формирование стабильной парламентской коалиции и ответственного и подотчетного правительства Украины;

уменьшение расходов Государственного бюджета Украины на подготовку и проведение выборов;

обеспечение принципа равенства избирательного права, в том числе и для внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов.

Законопроект № 10319 сегодня передали на рассмотрение профильных комитетов и народным депутатам.

Как сообщалось ранее, глава государства также подал в Верховную Раду законопроект № 10317 о внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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