В неподконтрольной Горловке утонул мужчина. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) в водоеме утонул мужчина. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», инцидент произошел 21 мая. «Горловка, Центрально-Городской р-н, пос. шахты им. Ленина, Пятовский пруд – гибель на воде», – сообщают в «республике».

Там добавляют, что сотрудники «МЧС» обследовали водоем, выявили и извлекли на берег тело утонувшего мужчины 1981 года рождения. Причина гибели устанавливается.

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