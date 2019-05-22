В Донецке «отжимают» здание очередной церкви (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 22 мая, в 18:00 планируют опечатать здание евангелистской церкви «Свет Евангелие». Об этом сообщила представитель пресс-центра Global Christian Support Ольга Мацканич.

«Прихожане сейчас забирают все вещи, которые могут унести, а также просят о молитве. Здание христиане строили в течение 10 лет, за свои пожертвования. В 2010 году закончили работу над постройкой», – говорится в сообщении.

«Никто ничего не пытался объяснить, почему забирают помещение. Кто там сегодня был, говорят зрелище не из приятных. Такое ощущение, что надо успеть с тонущего корабля. Сегодня срезали батареи, откручивали светильники, вывозили вещи», – поделилась прихожанка церкви Татьяна.

Отмечается, что в 2015 году к церкви «Свет Евангелие» присоединились верующие, церковь которых также отобрали в «ДНР». Тогда прихожанам не дали ничего вынести из здания, затем сделали там свой штаб, забрали все, что можно было, и через год сами покинули церковное помещение.

Фото: Global Christian Support

Ситуацию с церквями на своей странице в Facebook прокомментировал священник Сергей Косяк. «Оккупационные власти забирают очередную евангельскую церковь. В "ЛНР" это носит массовый характер, верующие уходят в подполье и тайно проводят богослужения. В "ДНР" 1 марта закончился срок "регистрации" церквей, оккупационные власти сознательно ее не дают, тем самым делая религиозные организации в не их "банановых" законов. Это только первые звоночки предстоящим более серьезным притеснениям», – написал он.

Как сообщалось ранее, в начале мая 2019 года Украина обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой проверить данные о том, что «администрация» в Донецкой области конфисковала храм и церковное имущество Православной церкви Украины в неподконтрольном украинскому правительству селе Кузнецово-Михайловке (Тельмановский р-н, Донецкая обл.).

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