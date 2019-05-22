Направлялся на неподконтрольную территорию: На КПВВ «Марьинка» скончался пожилой мужчина. Новости

Сегодня, 22 мая, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

Как сообщили мониторы организации, по предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт. Мужчина направлялся на неподконтрольную украинским властям территорию, он ехал сам, без сопровождения. «Ему стало плохо, когда он находился в терминале КПВВ. Несмотря на то, что "скорая" прибыла в течение считанных минут, спасти его не удалось. Умершему было 77 лет», – сообщили в БФ «Право на защиту».

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