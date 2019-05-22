Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В «ДНР» женщина выпала с третьего этажа пятиэтажки. Новости

В «ДНР» женщина выпала с третьего этажа пятиэтажки

22.05.19 16:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) во вторник, 21 мая, женщина выпала с третьего этажа пятиэтажного дома. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«Червоногвардейский р-н, ул. Димитрова – падение женщины с лестничного марша третьего этажа пятиэтажного дома на козырек подъезда. Спасатели ГПСО г. Макеевка с помощью жестких носилок и спасательной веревки спустили женщину, передали ее работникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Подробности инцидента и о состоянии потерпевшей не сообщается.

Комментарии