В «ДНР» женщина выпала с третьего этажа пятиэтажки. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) во вторник, 21 мая, женщина выпала с третьего этажа пятиэтажного дома. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«Червоногвардейский р-н, ул. Димитрова – падение женщины с лестничного марша третьего этажа пятиэтажного дома на козырек подъезда. Спасатели ГПСО г. Макеевка с помощью жестких носилок и спасательной веревки спустили женщину, передали ее работникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Подробности инцидента и о состоянии потерпевшей не сообщается.