Ситуация в пунктах пропуска днем 22 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виктор: «13:58. Майорск. Звонили, говорили пропускают плохо, в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.), машин много. Знакомый приехал в 7:30, только проехал полицию (авто)».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лена: «13:09. На "Каргилле" на 12:30 в сторону Украины машин 20»;

«In40e»: «13:52. "Каргилл" в Курахово 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Василий: «10:31. В Еленовке в Украину машин 40»;

«vE9wHL»: «14:06. Еленовка на выезд в Украину 15 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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