На Донетчине стартует пилотный проект реформирования экстренной медпомощи. Новости

Министерство охраны здоровья Украины начинает первый этап реформирования экстренной медицинской помощи. Пилотный проект стартует в 6 регионах страны, в том числе, в Донецкой области. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, сегодня Кабинет Министров Украины принял концепцию развития экстренной медицинской помощи, направил средства на пилотный проект в 6 регионах и утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране.

Трансформация экстренной медицинской помощи позволит принципиально улучшить качество и доступность экстренной медицинской помощи, чтобы в критической ситуации каждый украинец оперативно получал необходимую помощь. С другой стороны, МЗ стремится поддержать престижность профессий работников экстренной медицинской помощи и обеспечить достойную оплату их труда.

Так, по информации ведомства, в течение ближайших 5 лет произойдут следующие изменения:

обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит иметь информацию о состоянии каждого вызова в каждый момент времени;

введены новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи, а также контроля знаний (компетенций);

обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад;

обновление автомобилей и оборудования;

достойная оплата труда экстренным медицинским работникам;

перестройка приемных отделений в больницах;

увеличение доступности первой помощи, в частности, развитие сети первого реагирования.

Как уточняется, первый этап изменений начнется уже в этом году в 6 пилотных регионах: Донецкой, Винницкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

В рамках пилотного проекта предусмотрены закупки специализированного санитарного транспорта, оснащения для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП), аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Также, планируется, что до конца года во всех регионах Украины будет действовать сеть современных диспетчерских служб, объединенных единой электронной системой.

«Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной информационно-аналитической системе, вызовы будут обрабатываться оперативно, а бригады экстренной медицинской помощи быстрее доезжать на место происшествия», – сказано в сообщении.

Всего на реализацию этих мероприятий в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн грн.