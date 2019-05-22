Админуслуги «на дому»: В Лисичанске появился мобильный ЦПАУ. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) получил мобильный кейс для предоставления админуслуг «на дому». Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

«21 мая состоялась официальная передача мобильного кейса для предоставления административных услуг Центра предоставления административных услуг в Лисичанске представителями проекта "Реформа управления на востоке Украины II", выполняемого компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusаmmenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального правительства Германии», – говорится в сообщении.

Как отмечается, «Мобильный офис» позволит в формате удаленного рабочего места проводить полноценный прием документов для получения административных услуг по месту пребывания граждан. Администратор с помощью мобильного кейса, который вмещает ноутбук, сканер, терминал и прочее техническое оснащение, может выполнить все необходимые операции независимо от местонахождения: дома, в больнице или другом месте.

Новый сервис ввели для людей с инвалидностью на дому. Но, кроме людей с инвалидностью, такой услугой могут воспользоваться и жители пожилого возраста. Полезен будет «мобильный офис» и для создания удаленных рабочих мест администраторов.

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