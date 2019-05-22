Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Новости

Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты №10317 и №10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент. Как передает корреспондент «Донецких новостей», документы сегодня, 22 мая, не внесли в повестку дня.

Так, за включение рассмотрения законопроекта № 10319 об установлении проходного барьера в парламент на уровне 3% вместо 5% и сохранением закрытых списков членов политических партий проголосовали 92 народных депутата, а за изменения в закон «О публичных закупках» – 127.

Всего в сессионном зале Верховной Рады на внеочередное заседание сегодня зарегистрировались 240 народных депутатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Читайте также: