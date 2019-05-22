В Славянском районе легковой автомобиль врезался в бетономешалку: Пострадал водитель. Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) на трассе Киев – Харьков – Должанский столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии получил травмы 55-летний житель Луганщины. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ 2114» двигался в направлении Бахмута (до переименования – Артемовск) и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который ехал впереди.

Находившийся за рулем легкового авто житель Луганской области получил травмы.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас продолжается расследование.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области