ГПУ получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ на Донетчине (Фото). Новости

Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) получены дополнительные доказательства военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области. Об этом сегодня, 22 мая, на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по фактам применения представителями власти и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации средств ведения войны запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами», – говорится в сообщении.

Так, в ходе следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками управления совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины выявлена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства и со штатным заводским прикладом, поставляемыми по заказу ВС РФ. «Указанная снайперская винтовка с оптическим прицелом найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года», – уточнил Лысенко.

Вместе с тем, в населенном пункте Водяное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) военнослужащие ВСУ выявили 72 мм малогабаритный реактивный огнемет «МРО-А» с выстрелом, в характерной для ВС РФ камуфляжной окраске.

«По предварительной информации Министерства обороны Украины, указанные средства поражения на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят. Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований», – отмечается в сообщении.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.