На горячую линию Пенсионного фонда чаще всего звонят жители Донбасса. Новости

Консультанты контакт-центра Пенсионного фонда Украины за апрель 2019 года ответили на почти 28 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
«За прошедший месяц операторы контакт-центр Пенсионного фонда Украины ответили на 27 630 звонков, которые поступали из разных уголков Украины», – говорится в сообщении.
Так, больше всего интересовало граждан:
- контактные данные подведомственных подразделений ПФУ;
- представление отчетности об уплате единого социального взноса;
- вопросы определения права, порядка подачи и сроков рассмотрения документов для назначения пенсии.
По информации ведомства, чаще всего звонки в контакт-центр поступали от жителей Киева, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, а также Запорожской, Одесской и Киевской областей.
Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00 по телефонам:
- 0 800 503 753,
- 044 281 08 70;
- 044 281 08 71.
Напомним, ПФУ планирует сократить число своих отделений по стране с 600 до 55.
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