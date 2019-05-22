На горячую линию Пенсионного фонда чаще всего звонят жители Донбасса. Новости

Консультанты контакт-центра Пенсионного фонда Украины за апрель 2019 года ответили на почти 28 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«За прошедший месяц операторы контакт-центр Пенсионного фонда Украины ответили на 27 630 звонков, которые поступали из разных уголков Украины», – говорится в сообщении.

Так, больше всего интересовало граждан:

контактные данные подведомственных подразделений ПФУ;

представление отчетности об уплате единого социального взноса;

вопросы определения права, порядка подачи и сроков рассмотрения документов для назначения пенсии.

По информации ведомства, чаще всего звонки в контакт-центр поступали от жителей Киева, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, а также Запорожской, Одесской и Киевской областей.

Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00 по телефонам:

0 800 503 753,

044 281 08 70;

044 281 08 71.

Напомним, ПФУ планирует сократить число своих отделений по стране с 600 до 55.

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