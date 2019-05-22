Хранил на всякий случай: У жителя Славянского района изъяли боеприпасы. Новости

В Николаевке (Славянский р-н, Донецкая обл.) полиция изъяла у местного жителя крупнокалиберные патроны, оставшиеся после боевых действий. Открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По словам 42-летнего жителя Николаевки, недалеко от города он нашел армейский цинк, в котором находились патроны калибра 30 мм, оставшиеся после отступления незаконных вооруженных формирований (НВФ) в 2014 году. Мужчина решил сохранять патроны и забрал их к себе домой. «Решил забрать на всякий случай», – объяснил он правоохранителям 42-летний мужчина.

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» полицейские изъяли боеприпасы.

«Славянским ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения"», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.