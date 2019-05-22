Учет ДТП в Украине будут вести по-новому. Новости

В Украине будут по-новому вести учет дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Сегодня, 22 мая, Кабинет министров Украины утвердил проект постановления «Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий», передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП», – отмечается в сообщении.
Так, согласно постановлению, предусматривается утверждение обновленного учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.
«Получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП является непременным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер пресечения для обеспечения безопасности дорожного движения», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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