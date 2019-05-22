Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского в ближайшее время. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Судя по инаугурационной речи, Зеленский и дальше продолжит занимать позицию «за все хорошее, против всего плохого». Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает «Слово і Діло».

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский подчеркивает свою антиэлитарность. Соответственно, отметил он, логично, что парламент и правительство видит его своим оппонентом.

Политолог подчеркнул, что теперь, если до роспуска ВР ничего не будет проголосовано, у Зеленского есть 2 месяца, и он сможет решить только некоторые кадровые вопросы, не больше.

«Нужно будет ждать новый парламент. Неизвестно, сколько продлится "коалициада". Фактически два-три ближайших месяца ничего не будет. В итоге, команда Зеленского получит определенную пустоту. Никто особо не будет им оппонировать, а они смогут подать ситуацию так, чтобы выглядеть самыми-самыми, образно говоря», – пояснил Голобуцкий.

Он убежден, что такая ситуация дает возможность Зеленскому и дальше выступать в русле «за все хорошее, против всего плохого». Он уточнил, что именно такой была позиция, судя по инаугурационной речи.

«То есть никакой особой конкретики от Зеленского ждать не стоит, он будет говорить вещи, которые могут понравиться всем, чтобы сохранить основную часть электората и свой рейтинг», – резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.