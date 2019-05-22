Правительство направило 40 млн грн на жилье для переселенцев-участников АТО/ООС. Новости

Правительство Украины сегодня, 22 мая, приняло решение, позволяющее Министерству по делам ветеранов дополнительно направить почти 40 млн грн для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших непосредственное участие в АТО/ООС и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Кабинетом министров Украины утвержден порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных правонарушений.

Как уточняется, 39,8 млн грн (по состоянию на 21 мая) направлены на реализацию программы субвенции из госбюджета местным бюджетам для выплаты денежной компенсации на получение жилья для участников боевых действий, являющихся переселенцами, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Читайте также: