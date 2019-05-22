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В «Л-ДНР»: «Силовики» проверяют у жителей наличие документов на дома и землю. Новости

В «Л-ДНР»: «Силовики» проверяют у жителей наличие документов на дома и землю

22.05.19 17:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей представители «силовых структур» проверяют, имеются ли у граждан, которые живут в частных домах, документы на право владения собственностью, включая земельные участки. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации принимают меры по усилению контроля населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, представителями т. н. "силовых структур" оккупантов начата проверка граждан, проживающих в частных домах на наличие у них документов на право собственности, в т. ч. на земельные участки», – говорится в сообщении.

По информации Минобороны, не исключается, что подобные мероприятия проводятся для выявления и последующей "национализации" зданий и земельных участков, владельцы которых выехали для проживания на подконтрольную украинской власти территорию (ПКТ).

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