Кремлю выгодно вынесение на референдум в Украине вопроса договоренностей с РФ по Донбассу, – Кириленко. Новости

Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно достижения мирных договоренностей с Россией по Донбассу. Поскольку, все проголосуют «за мир», не вдаваясь в детали. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на странице в Twitter.

«Теперь уже Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель – ред.), Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон – ред.) и Путин (президент Российской Федерации Владимир Путин – ред.) поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них – дело техники», – написал Кириленко.

Напомним, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении каких-либо мирных договоренностей с Россией, касающихся военного конфликта на Донбассе. «Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение – чтобы народ Украины принял это решение», – сказал Богдан.

По словам главы АП, разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.

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