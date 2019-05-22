В СБУ назначен новый заместитель главы. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, подписал указ №316 о назначении первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.
«О назначении Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», – сказано в указе.
Как сообщалось ранее, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку 20 мая. Если ее примет Верховная Рада, исполнять его обязанности будет первый заместитель главы СБУ Иван Баканов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
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