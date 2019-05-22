Украина просит Германию не признавать паспорта РФ для «Л-ДНР». Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает Германию не признавать паспорта, которые Россия начала выдавать жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра Василий Боднар во время встречи с депутатами Немецкого Бундестага, членами Немецко-украинской группы по межпарламентским связям, передает пресс-служба ведомства.

«Поддержка Германии является ключевой для Украины», – подчеркнул Боднар.

Как сообщается, украинская сторона отметила политическую, финансовую и техническую помощь правительства ФРГ. Отдельно была отмечена «важность дальнейшего содействия Германии в противодействии российской агрессии против Украины путем усиления санкционного давления». «Высказана просьба не признавать паспорта, которые Россия начала выдавать гражданам Украины на Донбассе», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, немецкая сторона подтвердила готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству и продолжению поддержки Украины. В этом контексте стороны подчеркнули важность углубления межпарламентских и деловых связей, укрепления традиций европейского парламентаризма в Украине.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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