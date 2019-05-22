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На Донетчине детдома семейного типа получили денежную помощь из областного бюджета. Новости

На Донетчине детдома семейного типа получили денежную помощь из областного бюджета

22.05.19 15:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По 50 тыс. грн единовременного пособия предоставили из областного бюджета новосозданным детским домам семейного типа на обустройство и приобретение мебели. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

Деньги уже получили три ДДСТ в Мариуполе, два – в Дружковке и по одному в Славянске, Мирнограде и Краматорске. Общая сумма произведенных выплат составляет 400 тыс. грн.

«"На выходе" уже и соответствующие документы, которые готовят органы местного самоуправления в Лимане, Константиновке, Волновахском, Великоновоселковском и Покровском районах. Как только бумаги будут готовы, детские дома получат денежную помощь – средства из областного бюджета на это мы выделили. Напомню, единоразовую денежную помощь от области – по 50 тыс. грн каждый – получат детские дома семейного типа, которым в прошлом году приобрели жилье за счет субвенции из государственного бюджета. Их у нас 13», – отметил Александр Куць.

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