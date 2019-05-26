Электронное пенсионное удостоверение: Как заменить в связи с окончанием его срока действия. Новости

Начиная с июня-июля этого года у многих пенсионеров, в том числе переселенцев, заканчивается срок действия электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ). Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, по информации правозащитников, в связи с этим возникает много вопросов:

«Когда менять ЭПУ если там два срока действия (карты и пенсионного удостоверения)?»;

«На электронном пенсионном удостоверении на карточке Ощада стоит дата окончания действия, допустим 04.20, а на пенсионном написано "термін дії 21.11.2019". Как с этим быть? Будет ли выплачиваться пенсия после 21.11.2019 или надо перевыпускать карточку, или обращаться в Пенсионный фонд?».

Правозащитники разъяснили, что же делать и куда идти.

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) – это пластиковая карточка, которая сочетает в себе и банковскую карточку, на которую поступают пенсионные выплаты, и удостоверение личности с соответствующими персональными данными.

Первое, на что важно обратить внимание, это срок, на который назначено пенсию. Так как если у вас пенсия, например, по инвалидности и назначена на период инвалидности, то, соответственно, будет выплачиваться только до определенной даты, установленной МСЭК. В случае продления срока назначения пенсии, установления инвалидности либо ее продления на новый срок осуществляется эмиссия нового ЭПУ. Если у вас пенсия назначена пожизненно. На обычном пенсионном удостоверении указывается, что пенсия назначена пожизненно, но на электронном – нет: на нем указываются две даты – срок действия ЭПУ и срок действия банковской карты.

«Эти две даты не совпадают, зачастую, разница составляет 2 и больше месяцев. И в связи с этим уже возникает много вопросов», – отмечают правозащитники.

Срок действия ЭПУ как платежной карты составляет 3 года при условии прохождения физической идентификации получателем пенсии в отделениях банка каждые 6 месяцев. Срок действия банковской карты – также 3 года.

Так, правозащитники рекомендуют ориентироваться на дату, которая заканчивается раньше. В большинстве случаев это дата, указанная на ЭПУ, при этом платежной картой можно будет продолжать пользоваться и после окончания действия ЭПУ.

«Таким образом, согласно действующему законодательству (п. 7 Порядка эмиссии платежных карточек, которые одновременно являются пенсионным удостоверением) замена ЭПУ осуществляется по процедуре, предусмотренной для изготовления пенсионного удостоверения. То есть процедура будет идентичная той, что вы проходили, когда оформляли ЭПУ. А именно подавать заявление на изготовление нового ЭПУ нужно в свой Пенсионный фонд», – разъясняют правозащитники.

Важно: На «горячей линии» Ощадбанка предоставляют немного другой алгоритм действий, а именно:

не ранее, чем за месяц до даты, которая заканчивается раньше, нужно обратиться в любое отделение Ощадбака в той области, где у вас было открыто нынешнее ЭПУ. Ощадбанк делает отметку, что карта подлежит замене в связи с окончанием срока действия, и передает эту информацию в ваш ПФ; далее вам нужно уточнить в ПФ, принята ли была эта информации и сформирована заявка на изготовления нового ЭПУ. Срок изготовления ЭПУ – до 30 рабочих дней с дня подачи заявления; новое ЭПУ вы получаете в том отделении ощадбанка, которое указываете в заявлении; старое пенсионное удостоверение нужно сдать в Ощадбанк по месту его изначального оформления. Банк его уничтожает согласно пункта 13 Порядка эмиссии платежных карточек, которые одновременно являются пенсионным удостоверением.

«Мы сейчас пытается выяснить окончательную позицию банка и Пенсионного фонда и обязательно с вами поделимся. Для ознакомления прикладываем также ответ Пенсионного фонда Украины касательно этого вопроса», – подытожили в «Донбасс-SOS».

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