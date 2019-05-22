Швейцария передала реагенты для очистки воды на Донетчине. Новости

В Покровск (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) доставлен очередной гуманитарный груз для коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"», предоставленный посольством Швейцарии в Украине. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил главный инженер Покровского РПУ «Воды Донбасса» Виталий Черный.

По его словам, начиная с 2015 года, подобные гуманитарные поставки – реагенты для очистки воды – компания получает 2 раза в год, весной и осенью. Так, вчера, 21 мая, были разгружены 12 машин с реагентами.

Всего ожидается 440 тонн сульфата алюминия, 4 тонны хлорной извести, 20 тонн активированного угля и 84 тонны соли для гипохлоритных установок.

Сегодня доставлено еще 12 грузовиков с гуманитарной помощью. Завтра ожидается остаток – активированный уголь.

Параллельно ведется выгрузка в Мариуполе, куда доставлено около 198 тонн сульфата алюминия.

«Реагенты присланы согласно заявкам, поэтому их должно хватить до следующей поставки. Реагенты, которые поступили в Покровск, будут распределены между подразделениями компании "Вода Донбасса" на подконтрольной Украине территории: Покровским, Часовоярским и Славянским региональными производственными управлениями и рядом водоканалов, которые используют соль для гипохлоритных установок», – рассказал Виталий Черный.

Напомним, завтра, 23 мая, по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» оператор системы распределения выполнит частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Источник: ТК «Орбита»

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