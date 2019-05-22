ВНО-2019: Завтра состоится тестирование по украинскому языку и литературе. Новости

Завтра, 23 мая, в рамках основной сессии состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Завтра, 23 мая, более 349 тысяч абитуриентов на протяжении 180 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по украинскому языку и литературе», – говорится в сообщении.

Так, общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО – 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии необходимых документов:

оригинала сертификата ВНО;

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Участник не будет допущен в пункт проведения ВНО в случае:

невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов;

опоздания.

В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Напомним, что основная сессия ВНО стартовала в Украине 21 мая тестированием по математике. В Донецкой области приняли участие – 7 743 человека, что составляет 96% от общего количества зарегистрированных лиц, в Луганской области – 2 673 человека.

Как сообщалось ранее, граждане, которые не успели зарегистрироваться на ВНО в основной период регистрации, в том числе проживающие на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, имеют возможность с 3 по 25 мая зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО.

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